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Торговцы детьми под видом органов опеки украли ребенка у жительницы Ростовской области

Торговцы детьми под видом органов опеки украли ребенка у жительницы Ростовской области
pixabay.com

В Ростовской области группа злоумышленников украла годовалого ребенка у многодетной матери для дальнейшей продажи. Правоохранителям удалось задержать преступников, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в декабре 2021 года в поселке Углеродовский две женщины и двое мужчин в возрасте от 25 до 51 года под видом сотрудников органов опеки забрали годовалого сына у 27-летней жительницы, которая воспитывала четырех детей. Похищенного малыша продали супругам из Свердловской области.

Спустя полгода мать решила обратиться в полицию. Вскоре стражи порядка установили личности и задержали подозреваемых.

В отношении их возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Фигурантам предъявили обвинение и заключили под стражу. В ближайшее время ребенок будет передан матери.

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