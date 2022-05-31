Торговцы детьми под видом органов опеки украли ребенка у жительницы Ростовской области

По версии следствия, в декабре 2021 года в поселке Углеродовский две женщины и двое мужчин в возрасте от 25 до 51 года под видом сотрудников органов опеки забрали годовалого сына у 27-летней жительницы, которая воспитывала четырех детей. Похищенного малыша продали супругам из Свердловской области.