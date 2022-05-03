Топовый Xiaomi Mix 4 подешевел в Китае на 250 долларов с момента выпуска

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Xiaomi снизила в Китае не только стоимость флагманов линейки Redmi, но и своего флагмана Mix 4. В совокупности топовая версия этой модели, наделенная 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, с момента анонса в прошлом году стала доступнее уже на 250 долларов – в Китае смартфон сейчас можно купить за эквивалент 710 долларов.





Xiaomi MIX 4 – одна из немногих моделей на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888 Plus, так что ее производительности должно хватать для любых задач. Смартфон получил экран OLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+, подэкранную фронтальную 20-мегапиксельную камеру, основную камеру с датчиками разрешением 108, 13 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.