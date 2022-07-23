Топовая видеокарта Intel предложит больше памяти, чем конкуренты. Компания подтвердила часть параметров Arc A770 и A750

Компания Intel подтвердила некоторые параметры видеокарт Arc A770 и A750, которые будут старшими в текущей линейке.





Теперь мы точно знаем, что первая получит 16 ГБ памяти, а вторая ограничится 8 ГБ. Ранее такие же данные публиковали различные инсайдеры, но было упоминание, что Arc A770 может существовать и с 8 ГБ памяти, чего данные Intel не подтверждают, но и не опровергают.





Карты являются призами в рамках мероприятия Intel Xe-HPG Scavenger Hunt, во время которого все желающие могли попытаться найти скрытую информацию в публикациях Intel в социальных сетях.

Напомним, если верить утекшему ранее в Сеть документу Intel, Arc A770 и A750 будут стоить в пределах 300-400 долларов.