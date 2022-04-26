Топовая версия Geely Coolray вернулась в Россию в новом образе

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В России снова появились кроссоверы Geely Coolray в топовой комплектации Flagship Sport, которые уже начали появляться у дилеров. Машины двухцветные, и они получили новый элемент решётки радиатора (так называемую «губу»), крупный спойлер на пятой двери с буквой S и чёрный логотип. Крыша и боковые зеркала чёрные.

Пока что у нас есть только фотография с оранжевыми Geely Coolray в комплектации Flagship Sport на автовозе.





Такая версия была доступна в начале прошлого года, но быстро исчезла из продажи. Теперь производитель вернул комплектацию на наш рынок, более того, изменилась цветовая гамма. Добавили жемчужно-серебристый, базальтово-серый и чёрный цвета. А «сатиновое серебро», оранжевый, синий и красный из списка доступных убрали. Белый, красный, оранжевый, серебристый, ярко-голубой и золотистый доступны вновь.

В пресс-службе Geely подтвердили: «Да, Flagship Sport возвращается и будут новые цвета, как показано на нашем сайте». Также сообщается, что это будет самая дорогая версия, но конкретную цену местное представительство не сообщает.

В России Geely Coolray оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и «роботом» 7DCT, а также передним приводом.