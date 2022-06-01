«Топлива хватит только сильнейшим»: на АЗС Одессы дерутся за остатки бензина

На заправках в Одессе наблюдается острый дефицит топлива, поэтому кроме огромных очередей между автовладельцами стали возникать конфликты.
Так, в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором одесские автолюбители избивают друг друга. Мужчин пытается разнять подбежавший еще один одессит, однако у него не получается остановить потасовку.
«На одесских заправках из-за дефицита топлива теперь мало оплатить покупку: за право уехать с полным баком придется бороться», — подписано под видео.
Цены на бензин на Украине постоянно растут. На заправках страны наблюдаются огромные очереди, что часто приводит к конфликтам и даже дракам. Это происходит на фоне острого дефицита топлива.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.