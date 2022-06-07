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Топ-менеджер VK Габриелян погиб в результате трагического инцидента в НАО

Топ-менеджер VK Габриелян погиб в результате трагического инцидента в НАО
wikipedia.org / public domain

Топ-менеджер социальной сети VK Владимир Габриелян скончался в результате трагического происшествия. Инцидент произошел в Ненецком автономном округе. Об этом заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Габриелян пропал без вести. Топ-менеджер социальной сети и еще три человека пересекали реку на вездеходах рядом с селом Шойна. Транспорт перевернулся и пассажиров стало уносить в Белое море.

Два человека, включая жену Габриеляна, смогли выбраться. Еще два пассажира, в том числе топ-менеджер социальной сети, оказались не в состоянии это сделать.

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