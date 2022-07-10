Топ-5 рецептов лечо на зиму

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лечо Olga-Safronova



I. Лечо с морковкой и луком, без чеснокаИнгредиенты на 3 – 3,5 л: морковь – 1 кг помидоры – 3 кг лук репчатый – 1 кг болгарский перец (красный и зеленый) – 2 кг масло растительное – 0,5 стакана уксус 6 % – 0,5 стакана сахар – 0,5 стакана соль – по вкусуПриготовление (2 ч 30 мин):Помидоры вымыть, порезать произвольными кусками и пропустить через мясорубку. Переложить в кастрюлю, довести до кипения, затем уменьшить огонь и готовить, время от времени помешивая, 1 час.Лук и морковь очистить. Лук нарезать полукольцами, морковь – соломкой. Разогреть в сковороде 2 ст. л. растительного масла, быстро обжарить овощи. Уменьшить огонь и готовить, помешивая, 10 мин.Перцы вымыть, разрезать вдоль на 4 части, удалить сердцевину. В широкой кастрюле вскипятить воду, опустить перцы на 2–3 мин. Воду слить.В помидоры добавить уксус, сахар, растительное масло и соль. Выложить лук с морковью и перцы, перемешать. Готовить 15 мин. на среднем огне, периодически помешивая.Горячее лечо выложить в простерилизованные банки и герметично закрыть. Перевернуть банки вверх дном, накрыть пледом и оставить на 8–10 часов. Поставить на хранение в темное прохладное место.II. Лечо с морковкой и винным уксусомИнгредиенты на 2,5 л: помидор среднего размера – 3 кг растительное масло (лучше оливковое) – 200 мл красный винный уксус – 0,25 стакана сладкий перец – 2 кг морковь – 1 кг соль – 2 ст. л. сахар – 150 гПриготовление (1 ч 30 мин):Морковь очистить и натереть на крупной терке. Перцы вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину. Мякоть нашинковать широкой соломкой.Помидоры вымыть, опустить на 1 мин. в кипящую воду, затем откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Снять с помидоров кожицу. Мякоть измельчить в пюре.В большую кастрюлю поместить томатное пюре и тертую морковь. Довести до кипения, добавить масло, сахар и соль. Хорошо перемешать и варить на среднем огне, время от времени помешивая, 30 мин. Добавить нарезанные перцы, аккуратно перемешать и готовить 20 мин. 5. Влить уксус и сразу же снять с огня. Разложить горячее лечо по стерилизованным банкам, закрыть крышками.В большой емкости вскипятить воду, поставить банки с лечо и стерилизовать 5 мин. Переставить банки на стол, накрыть пледом и оставить на 24 ч. Хранить в прохладном местеIII. Лечо с кабачкамиИнгредиенты на 3 литровые банки: 1,5 кг кабачков 1,5 кг сладкого перца 2 кг спелых помидоров 1 стакан растительного масла 1/2 стакана яблочного уксуса 6% кислоты 1/2 стакана сахара (200 мл.) 2 ст. л. солиПриготовление (время готовки – 2 ч 30 мин):Перец очистите от семян и плодоножек и нарежьте соломкой. Кабачки нарежьте кубиками.Помидоры помойте и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Выложите в эмалированную кастрюлю и поставьте на огонь. Как только томатная масса закипит, положите в нее перец и кабачкиДобавьте соль, сахар и растительное масло. Варите 15 мин. В самом конце добавьте уксус.Готовое лечо разложите в стерилизованные банки, стерилизуйте 20 мин., закатайте, переверните вверх дном и остудите. IV. Лечо классический вариантИнгредиенты: 2 кг помидоров 2 кг перца болгарского 150 мл растительного масла 50 мл уксуса 9% 200 г сахара 2 ч. л. солиПриготовление (30 мин):Помыть овощи. Помидоры порезать, попустить через мясорубку. Болгарский перец очистить от семян и плодоножек, нарезать ломтиками.Прокрученные помидоры довести до кипения. Добавить, перемешивая, соль, сахар, масло. Положить порезанный перец и варить 15-20 минут после закипания. Влить в кастрюлю уксус, перемешать.Горячее лечо разложить по чистым банкам, закрыть крышками для консервирования.Поставить банки вверх дном до остывания.V. Лечо из перца с кабачкамиИнгредиенты на 2 л: 1 кг сладкого перца 1 кг кабачков или цукини 2 кг спелых помидоров 150 мл оливкового масла 80 мл белого винного уксуса 2 ст. л. крупной нейодированной соли 80 г сахараПриготовление (40 мин):Перец очистите от семян и плодоножек и нашинкуйте соломкой. Кабачки очистите от кожуры и семян, мякоть нарежьте кубиками.Помидоры натрите на терке, кожицу выбросьте. Выложите в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар и масло, затем перец и кабачки. Варите 15 мин.Влейте уксус и хорошенько перемешайте. Готовое лечо разложите в стерилизованные­ банки, закатайте, переверните­ вверх дном и остудите.



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