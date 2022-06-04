«Тоннели, ходы»: появилось видео с бывшими позициями ВСУ среди частных домов в Попасной

Украинские военные оборудовали окопы с огневыми позициями в непосредственной близости от частных домов в Попасной. Волонтеры показали, как окопался противник для сдерживания наступления освободителей.
Опубликованное в Telegram видео было снято в ходе поездки по улице Бахмутская в южной части города. Здесь в основном расположены одноэтажные частные дома. Траншеи с блиндажами вырыты возле заборов домовладений.
«Улица была полностью оборудована. Это Бахмутская улица с окопами. Здесь жилые дома и между ними тоннели, ходы», – рассказал автор ролика.
Автор видеоролика рассказал, что вся улица фактически была оборудована и подготовлена для обороны. Украинские военные использовали жилые дома в качестве укрытий, а между ними сделаны ходы для незаметного перемещения.
Штурм продлился более двух месяцев, противник до последнего упирался, так как из Киева поступали приказы не отдавать Попасную. Освобождение города штурмовиками «ЧВК Вагнера» стало прорывом обороны ВСУ, выстроенной в Донбассе. Отсюда было развернуто масштабное наступление в южном, северном и западном направлениях.