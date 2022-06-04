«Тоннели, ходы»: появилось видео с бывшими позициями ВСУ среди частных домов в Попасной

Штурм продлился более двух месяцев, противник до последнего упирался, так как из Киева поступали приказы не отдавать Попасную. Освобождение города штурмовиками «ЧВК Вагнера» стало прорывом обороны ВСУ, выстроенной в Донбассе. Отсюда было развернуто масштабное наступление в южном, северном и западном направлениях.