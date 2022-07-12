Тонкий и лёгкий металлический корпус и хорошая автономность. Представлены умные часы Amazfit GTS 4 Mini

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Компания Amazfit представила умные часы GTS 4 Mini. Часы являются преемниками модели GTS 2 Mini и стоят 120 долларов.





Несмотря на название, маленькой новинку назвать не выйдет. Устройство получило экран AMOLED диагональю 1,65 дюйма. Пусть это и далеко не самый большой экран среди умных часов, но и далеко не самый маленький. К тому же прошлая модель оснащалась меньшей панелью. Разрешение экрана новинки составляет 336 х 384 пикселя.

Автономность для часов заявлена на уровне 15 дней, а в режиме энергосбережения она вырастает до 45 дней. При очень активном использовании можно рассчитывать на 8 дней работы, а в режиме постоянно включенного GPS часы продержатся до 21 часа.





В основе часов лежит датчик BioTracker 3.0 PPG. Благодаря ему устройство способно точно отслеживать ЧСС и оксигенацию крови. Есть и функция определения уровня стресса. Также часы поддерживают более 120 спортивных режимов.

Также можно отметить защиту от воды (5 ATM), металлический корпус толщиной 9,1 мм (весят часы 19 г), встроенный ассистент Alexa, Bluetooth 5.2 LE и совместимость с Android 7.0 и новее либо iOS 12 и новее.