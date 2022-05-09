Тонкий корпус, крупный экран AMOLED с минимальными рамками, датчики ЧСС и SpO2, NFC и 14 суток автономной работы за 47 долларов. Фитнес-браслет Huawei Band 7 поступил в продажу в Китае

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В Китае стартовали продажи новейшего фитнес-браслета Huawei Band 7. В этом поколении компания сделала акцента на компактности – в очередной раз уменьшены рамки экрана, толщина корпуса снизилась до 9,99 мм, а масса составила всего 16 граммов.





Huawei Band 7 получил довольно крупный дисплей AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 х 194 пикселя. Есть 96 режимов тренировок, датчики ЧСС и SpO2, функции мониторинга сна и менструального цикла.

Huawei Band 7 защищен от воды (5ATM) и работает в автономном режиме до 14 суток. Стоимость обычной версии фитнес-браслета — 41 доллар, стоимость версии со встроенным модулем NFC — 47 долларов. К слову, перед стартом продаж стало известно, что новинка поддерживает установку сторонних приложений.