Тонкие и яркие недорогие ноутбуки Infinix Inbook X2 приехали в Россию

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Компания Infinix провела сегодня в России презентацию, представив для российского рынка не только флагман Infinix Note 12 VIP и бюджетных монстров автономности Infinix Hot 12 Play NFC и Hot 12i, но и линейку ноутбуков Infinix Inbook X2 (обзор).





Российским пользователям предлагаются несколько версий со скидками для первых покупателей при покупке до 30 июня:

Inbook X2 i3 (Intel Core i3 1005G1, 4 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) за 36 990 рублей вместо 42 990;

Inbook X2 i5 (Intel Core i5 1035G1, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD) за 49 990 рублей вместо 49 990;

Inbook X2 i7 (Intel Core i7 1065G7, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD) за 59 990 рублей вместо 59 990.





Ноутбук Inbook X2 заключён в металлический корпус, отличается тонкостью (14,8 мм) и небольшой массой — 1,24 кг при диагонали 14 дюймов. Экран с матрицей IPS разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. Аккумулятор ёмкостью 50 Вт·ч обеспечивает до 11 часов автономной работы в режиме просмотра веб-страниц.





Пользователям предлагается несколько вариантов расцветок, включая зелёный и красный. Предустанавливается операционная система Windows 11.