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Тони Блэр констатировал конец эпохи западного доминирования

Тони Блэр констатировал конец эпохи западного доминирования
Euronews по-русски \ youtube.com

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр пророчит конец эры доминирования Запада. Об этом он заявил на лекции в Фонде Дичли.

Политик связал изменения в мире с ситуацией на Украине, а также ростом влияния Китая в качестве «второй мировой державы». По его словам, теперь странам Запада придется увеличивать военные бюджеты и выстраивать связи с развивающимися странами.

Блэр отметил, что речь не идет о попытке Китая захватить Тайвань в ближайшее время силой. Однако Западу больше не стоит основывать свою политический курс на том, что этого не случится.

КНР под руководством Си Цзиньпина конкурирует за влияние в мире и делает это агрессивно, заявил экс-премьер. По его словам, крупнейшее геополитическое изменение в этом столетии произойдет именно в Китае.

Запад Китай тони блэр
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