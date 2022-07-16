Тони Блэр констатировал конец эпохи западного доминирования

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр пророчит конец эры доминирования Запада. Об этом он заявил на лекции в Фонде Дичли.
Политик связал изменения в мире с ситуацией на Украине, а также ростом влияния Китая в качестве «второй мировой державы». По его словам, теперь странам Запада придется увеличивать военные бюджеты и выстраивать связи с развивающимися странами.
Блэр отметил, что речь не идет о попытке Китая захватить Тайвань в ближайшее время силой. Однако Западу больше не стоит основывать свою политический курс на том, что этого не случится.
КНР под руководством Си Цзиньпина конкурирует за влияние в мире и делает это агрессивно, заявил экс-премьер. По его словам, крупнейшее геополитическое изменение в этом столетии произойдет именно в Китае.