Томящиеся в пробке на КАДе петербуржцы решили пожарить мясо прямо в кузове своего пикапа

Петербургские водители, которые стояли в пробке на КАДе, удивились необычному поведению двух молодых людей.
В кузове пикапа они установили гриль, на котором решили пожарить мясо. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
По словам автора ролика, он спешил на работу, но попал в пробку. А вот юноши на машине спереди не растерялись: они наслаждались летней жаркой погодой и готовили стейк прямо во время движения по КАД.
Однако, согласно ПДД, подобная эксплуатация транспортного средства запрещается. Кузов машины не предназначен для готовки и перевозки людей.