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Томящиеся в пробке на КАДе петербуржцы решили пожарить мясо прямо в кузове своего пикапа

Томящиеся в пробке на КАДе петербуржцы решили пожарить мясо прямо в кузове своего пикапа
pxhere.com

Петербургские водители, которые стояли в пробке на КАДе, удивились необычному поведению двух молодых людей.

В кузове пикапа они установили гриль, на котором решили пожарить мясо. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

По словам автора ролика, он спешил на работу, но попал в пробку. А вот юноши на машине спереди не растерялись: они наслаждались летней жаркой погодой и готовили стейк прямо во время движения по КАД.

Однако, согласно ПДД, подобная эксплуатация транспортного средства запрещается. Кузов машины не предназначен для готовки и перевозки людей.

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RusNewsToday24
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