Толпа поклонников Юрия Шатунова поминает певца на Троекуровском кладбище

В понедельник, 1 августа, прошло ровно 40 дней со смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Тысяча поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы помянуть певца.
Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», поминки происходят утром.
«Сегодня 40 дней, как не стало Юры Шатунова. Тысячи поклонников сейчас поминают певца на Троекуровском кладбище», — написали там.
Напомним, что Юрий Шатунов умер в пути в больницу от остановки сердца. До этого музыкант долгое время судился за права на песни «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным.