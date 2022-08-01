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Толпа поклонников Юрия Шатунова поминает певца на Троекуровском кладбище

Толпа поклонников Юрия Шатунова поминает певца на Троекуровском кладбище
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

В понедельник, 1 августа, прошло ровно 40 дней со смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Тысяча поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы помянуть певца. 

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», поминки происходят утром. 

«Сегодня 40 дней, как не стало Юры Шатунова. Тысячи поклонников сейчас поминают певца на Троекуровском кладбище», — написали там. 

Напомним, что Юрий Шатунов умер в пути в больницу от остановки сердца. До этого музыкант долгое время судился за права на песни «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным. 

кладбище поминки шатунов
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RusNewsToday24
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