Толмацкий назвал решение Нетребко не выступать в России новой версией предательства

Оперная певица Анна Нетребко ранее заявила, что не планирует выступать в России в ближайшее время. Решение звезды прокомментировал продюсер Александр Толмацкий.
Отец покойного рэпера Децла считает, что многие знаменитости рассматривают родную страну исключительно как источник для зарабатывания денег. По словам продюсера, они сильно отличаются от патриотов, которые не покидают страну ни при каких обстоятельствах.
«Конечно же, это некая версия предательства, но я считаю, что все это должно оставаться на их совести. Это их личный выбор», — высказался Толмацкий в разговоре с NEWS.ru.
Ранее Анна Нетебко сообщила, чем планирует заниматься на Западе. Оперная дива призналась, что намерена бороться с русофобией в Европе.