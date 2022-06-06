«Только в магазин вышла, а дома нет»: жители Донецка рассказали о последствиях обстрела украинскими «Градами»

Жители Донецка рассказали журналистам о первых минутах после массированного обстрела города украинскими «Градами». По словам местных жителей, в результате атаки со стороны ВСУ часть людей лишилась своих квартир и машин
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из РСЗО «Град». По последним данным, ранены 13 мирных жителей, в том числе один ребенок. Повреждены жилые дома, автомобили.
Также сообщалось о пяти погибших и двадцати раненых после обстрелов украинских войск. Обстрелу также подвергся Кировский район, украинские военные выпустили по нему десять ракет и 15 снарядов из системы «Град».
Военкор RT Максима Аль-тури пообщался с жителями Донецка, чтобы узнать о последствиях обстрела со стороны ВСУ. Девушка рассказала журналисту, что вышла в магазин, а когда вернулась, ее квартиры уже не было.
«Как жить? Как выходить из дома? Только в магазин вышла, а дома нет», — поделилась сквозь слезы жительница ДНР.
Женщина, проживающая в этом доме, сообщила корреспонденту, что в результате украинского обстрела она лишилась автомобиля, который сгорел дотла.
«В третий этаж дома прилетел снаряд, выбило стекло, у меня сгорела машина, она вся в дырках», — пожаловалась женщина.
Жители одного из домов, который сильно пострадал от обстрела ВСУ рассказали, что видели, как в здание летел снаряд, но успели спрятаться. Местная жительница сообщила, что от страха из ее квартиры из окна выпрыгнули два кота.
«Мы видели, как летело и как падало. Я только открыла окна… Вспышка — и загорелось все везде, дым. Мы все прятались где могли. Животные выскочили, наверно, в окно с восьмого этажа. Два кота. Мы ищем», — отметила женщина.
Проживающий в этом же доме мужчина сообщил, журналистам, что перед окнами его квартиры образовалась воронка глубиной около 30 см. Семье удалось спастись, но серьезно пострадал автомобиль.
«У нас и машина пострадала, и вот машина у человека… Ничего не осталось», — поделились переживаниями горожане.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами. Руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.