“Только никому”: Екатерина Варнава и Александр Молочников расстались

Александр Молочников и Екатерина Варнава

Телеграм-канал “Только никому” сообщает, что Екатерина Варнава и Александр Молочников, которые встречались два года, расстались. К такому выводу в сети пришли, так как Варнава удалила совместные снимки из своего инстаграма*, кроме того она и Александр отписались друг от друга.

Похоже, расстались Варнава с Молочниковым не на доброй ноте,

— написали в канале.

Сами звезды эти предположения пока никак не комментировали. Еще месяц назад в тусовке обсуждали тайную свадьбу Екатерины и Александра, но официального подтверждения этой информации также не было.

Ранее в интервью Екатерина говорила, что в начале отношений ей было непросто ужиться с Александром, однако она все равно связывала с ним свое будущее.

Семья будет с этим человеком. Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет,

— говорила Варнава в интервью Катерина Гордеевой.

Первым новостью поделился блогер tangomania.

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