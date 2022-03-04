«Только не сбегайте»: Кадыров приготовил новый сюрприз для бандеровцев

Кадыров приготовил новый сюрприз для бандеровцев Новости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров приготовил новый сюрприз националистам и бендеровцам на Украине

Чеченский спецназ идёт за бандеровцами и ичкерийскими террористами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров публикует кадры и послание:

«Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя “чеченцами”), мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!»

Кроме того Кадыров объявил награду «за головы командиров украинских националистов»

«Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира», заявил Кадыров.

 
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