Только 12% немцев уверены, что антироссийские санкции вредят РФ

Половина жителей ФРГ считает, что антироссийские санкции больше вредят самой Германии, нежели РФ. об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на социологический опрос института INSA.
В опросе приняли участие 1003 человека, 47% опрошенных считают, что германия пострадала от санкций больше чем Россия. 12% считают, что дела обстоят ровно наоборот, а 36% респондентов уверены, что санкции навредили обеим странам примерно одинаково.
Кроме того, 74% считают, что в Германии продолжится экономический спад и вырастет безработица, более 80% опрошенных уверены в дальнейшем росте цен.