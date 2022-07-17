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Только 12% немцев уверены, что антироссийские санкции вредят РФ

Только 12% немцев уверены, что антироссийские санкции вредят РФ
Федеральное агентство новостей

Половина жителей ФРГ считает, что антироссийские санкции больше вредят самой Германии, нежели РФ. об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на социологический опрос института INSA.

В опросе приняли участие 1003 человека, 47% опрошенных считают, что германия пострадала от санкций больше чем Россия. 12% считают, что дела обстоят ровно наоборот, а 36% респондентов уверены, что санкции навредили обеим странам примерно одинаково.

Кроме того, 74% считают, что в Германии продолжится экономический спад и вырастет безработица, более 80% опрошенных уверены в дальнейшем росте цен.

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