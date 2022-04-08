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    Tokyo Gas ожидает сбоев после выхода Японии из СПГ-проекта «Сахалин — 2»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Газовые поставки в японских городах нарушатся в случае
    выхода страны из «Сахалина — 2», рассказал газете Yomiuri руководитель концерна
    Tokyo Gas Такаси Утида.

    Глава крупнейшей в Японии газовой фирмы предупредил о
    неприятных экономических последствиях при уходе Токио из проекта по доставке
    сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин — 2».

    «(Если импорт газа с
    проекта “Сахалин — 2” — Прим. ред.) прекратится, в поставках
    городского газа возникнут сбои», — отметил Утида.

    «Сахалин — 2» обеспечивает до 8% японских потребностей в
    СПГ. Предполагается, что при утере такого источника сырья, Токио придется
    быстро найти ему замену, что представляется труднореализуемым в текущих
    условиях.

    «Полностью заменить
    российский газ спотовыми поставками физически невозможно», — высказал свое
    мнение глава японского холдинга.

    Действующий контракт Tokyo Gas на покупку топлива через
    «Сахалин-2» заканчивается только в 2031 году.

    Британско-нидерландская нефтегазовая фирма Shell ранее уже
    заявила о выходе из «Сахалина-2» на фоне проведения ВС РФ военной спецоперации
    на Украине. ExxonMobil из США объявил о начале работ по выходу из «Сахалина — 1». Председатель
    Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура предложил стране также выйти из
    российских проектов.

    Россия же ранее также предприняла ряд действий в отношении
    недружественных государств. Москва перевела оплату за газовые поставки в
    рублевый формат, о чем пишет
    «ФедералПресс».

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