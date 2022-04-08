Tokyo Gas ожидает сбоев после выхода Японии из СПГ-проекта «Сахалин — 2»

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Газовые поставки в японских городах нарушатся в случае
выхода страны из «Сахалина — 2», рассказал газете Yomiuri руководитель концерна
Tokyo Gas Такаси Утида.
Глава крупнейшей в Японии газовой фирмы предупредил о
неприятных экономических последствиях при уходе Токио из проекта по доставке
сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин — 2».
«(Если импорт газа с
проекта “Сахалин — 2” — Прим. ред.) прекратится, в поставках
городского газа возникнут сбои», — отметил Утида.
«Сахалин — 2» обеспечивает до 8% японских потребностей в
СПГ. Предполагается, что при утере такого источника сырья, Токио придется
быстро найти ему замену, что представляется труднореализуемым в текущих
условиях.
«Полностью заменить
российский газ спотовыми поставками физически невозможно», — высказал свое
мнение глава японского холдинга.
Действующий контракт Tokyo Gas на покупку топлива через
«Сахалин-2» заканчивается только в 2031 году.
Британско-нидерландская нефтегазовая фирма Shell ранее уже
заявила о выходе из «Сахалина-2» на фоне проведения ВС РФ военной спецоперации
на Украине. ExxonMobil из США объявил о начале работ по выходу из «Сахалина — 1». Председатель
Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура предложил стране также выйти из
российских проектов.
Россия же ранее также предприняла ряд действий в отношении
недружественных государств. Москва перевела оплату за газовые поставки в
рублевый формат, о чем пишет
«ФедералПресс».