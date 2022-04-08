Tokyo Gas ожидает сбоев после выхода Японии из СПГ-проекта «Сахалин — 2»

Британско-нидерландская нефтегазовая фирма Shell ранее уже

заявила о выходе из «Сахалина-2» на фоне проведения ВС РФ военной спецоперации

на Украине. ExxonMobil из США объявил о начале работ по выходу из «Сахалина — 1». Председатель

Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура предложил стране также выйти из

российских проектов.