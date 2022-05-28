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«Токсичные фантики»: Силуанов о влиянии доллара и евро на Россию

«Токсичные фантики»: Силуанов о влиянии доллара и евро на Россию
pixabay.com/PD

В России токсичной валютой является евро и доллар. Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе своего выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ.

По его словам, россиянам нечего делать с иностранной валютой. Силуанов выразил несогласие, что за экспорт российских энергоносителей Москва получает доллары и евро.

«Валюта американская и европейская для нас токсична. Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?», — заявил глава Минфина.

Силуанов ранее рассказал, что заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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