«Токсичные фантики»: Силуанов о влиянии доллара и евро на Россию

В России токсичной валютой является евро и доллар. Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе своего выступления в Финансовом университете при Правительстве РФ.
По его словам, россиянам нечего делать с иностранной валютой. Силуанов выразил несогласие, что за экспорт российских энергоносителей Москва получает доллары и евро.
«Валюта американская и европейская для нас токсична. Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?», — заявил глава Минфина.
Силуанов ранее рассказал, что заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом сообщает «ФедералПресс».