“Токсичная атмосфера и отвратительное поведение”: на Рики Мартина подала в суд его бывший менеджер

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Бывший менеджер 50-летнего Рики Мартина Ребекка Друкер подала на него в суд и требует от звезды три миллиона долларов. Как заявила Друкер, она фактически спасла певца, когда его карьера была под ударом, однако так и не получила оплаты своих трудов. В судебном иске указано, что, помимо профессиональных дел, Ребекка помогала звезде с решением личных вопросов, в том числе “проблем с няней его детей, проблем, связанных с неуплатой налогов и употреблением веществ”.

Журналисты изучили 15-страничный иск, где говорится:

Ребекка Друкер спасла карьеру Рики Мартина. Она представляла его интересы в качестве агента с 2014 по 2018 год. Затем, примерно в мае 2020 года, когда его личная и профессиональная жизнь находилась в абсолютном беспорядке, Мартин уговорил Ребекку вернуться и стать его менеджером.



В центре — Ребекка Друкер

В документе указано, что Друкер после долгих уговоров согласилась и во всем помогала Мартину: занималась контрактами со звукозаписывающими студиями, спонсорскими сделками, гастролями и так далее. Как утверждается, если бы не она, Рики оказался бы в центре грандиозного скандала:

Ребекка отважно защищала Мартина. Когда ему грозило обвинение, которое могло разрушить его карьеру в сентябре 2020 года, Ребекка нашла для него лучших адвокатов, и они урегулировали дело.

Какое именно обвинение собирались предъявить звезде, документе не говорится, сказано лишь следующее:

Мартин получил письмо от уважаемого юриста из Лос-Анджелеса. Ребекка стояла рядом с Мартином, когда он прочитал послание. Там была угроза публично выдвинуть обвинения против певца, если тот не заплатит клиенту данного юриста, чтобы разрешить спор. После прочтения Мартин запаниковал и выразил опасения, что, если это произойдет, последствия будут катастрофическими.

Поскольку “с помощью Ребекки Мартин заработал миллионы долларов”, ее юристы настаивают, что их клиентке причитаются комиссионные. По их словам, изначально в договоре было зафиксировано, что Друкер получит 5% от доходов певца, но когда в определенный момент женщина хотела уволиться, Рикки уговорил ее остаться и пообещал 10%:

Но есть проблема: Мартин наотрез отказался выплатить Ребекке комиссионные, о которых они договаривались. Нарушив контракт, Мартин предал Ребекку и обесценил ее преданность и труды.

Друкер также обвиняет певца в том, что он создал “токсичную рабочую атмосферу”. В иске сказано:

Он постоянно манипулировал, лгал и плохо обращался с Ребеккой, из-за чего в апреле 2022 года она уволилась. Теперь он угрожает ей и пытается вынудить подписать контракт о неразглашении, чтобы заставить Ребекку молчать о его отвратительных поступках, свидетелем которых она являлась. Однако Ребекка не будет молчать. Годами она оберегала Мартина от последствий его безответственного поведения, не только потому что являлась менеджером, но и потому что считала его дорогим другом.

В иске упоминается о неком “отвратительном инциденте в Дубае с участием Мартина и его сотрудника Хосе Вега”, из-за которого Друкер уволилась из команды исполнителя в первый раз. Представитель Рики Мартина пока никак не комментировал новость о судебном иске.