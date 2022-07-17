Тодоровский рассказал о популярности Козловского и Петрова среди мужчин

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский отметил повышенное внимание фанатов мужского пола к актерам Даниле Козловскому и Александру Петрову.
Тодоровский рассказал об подробностях съемок нового сериала «Надвое», где Козловский и Петров сыграли главные роли. По словам режиссера, на съемочной площадке актеры столкнулись с пристальным вниманием от своих поклонников.
«Были и фанаты. И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться. Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много», — заявил режиссер в интервью изданию «Известия».
Двух знаменитых актеров нужно было снять в городе среди проходящих мимо людей. Однако сделать это было непросто, так как поклонники постоянно останавливались, чтобы спросить автограф и сделать совместное фото.