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Тодоровский рассказал о популярности Козловского и Петрова среди мужчин

Тодоровский рассказал о популярности Козловского и Петрова среди мужчин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский отметил повышенное внимание фанатов мужского пола к актерам Даниле Козловскому и Александру Петрову.

Тодоровский рассказал об подробностях съемок нового сериала «Надвое», где Козловский и Петров сыграли главные роли. По словам режиссера, на съемочной площадке актеры столкнулись с пристальным вниманием от своих поклонников.

«Были и фанаты. И мужчины, и девушки хотели сфотографироваться, взять автограф, познакомиться. Остановить их было сложно. И таких съемочных дней у нас было много», — заявил режиссер в интервью изданию «Известия».

Двух знаменитых актеров нужно было снять в городе среди проходящих мимо людей. Однако сделать это было непросто, так как поклонники постоянно останавливались, чтобы спросить автограф и сделать совместное фото.

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RusNewsToday24
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