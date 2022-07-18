Тодоровский презентовал сериал, посвященный его покойной жене

Режиссер Валерий Тодоровский представил сериал «Надвое», посвященный его покойной супруге, актрисе Евгении Брик. Артистка скончалась зимой 2022 года.
Тодоровский принял участие в фестивале сериалов и многосерийных фильмов «ПИЛОТ» в Иваново, где презентовал свой проект «Надвое». Картина рассказывает о друзьях и коллегах, судьбы которых меняются после их встречи с двумя девушками во время командировки в Санкт-Петербург.
Главное роли в сериале достались Даниле Козловскому и Александру Петрову. Сам Тодоровский тяжело воспринял новость о смерти Брик.