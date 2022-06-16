Тодоренко впервые показала второго ребенка от Влада Топалова

Регина Тодоренко второй раз стала мамой: телеведущая показала в соцсетях фотографию, как она прогуливается с малышом в коляске.
«Тренирую забытый навык. Уже многое забылось», — подписала фото Тодоренко.
Телеведущая и ее супруг Влад Топалов пока не стали раскрывать ни пол ребенка, ни имя. Однако подписчики в соцсетях заявили, что это скорее всего девочка, ссылаясь почему-то на желтый цвет коляски.
Супруги воспитывают сына Михаила, который появился на свет в 2018 году. Тодоренко не раз говорила, что волнуется, как отреагирует сын на сестру или братика, и штудировала специализированную литературу на этот счет.