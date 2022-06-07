Точную дату выпуска смартфона Nothing Phone (1) могут назвать на этой неделе

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За последние пару дней появилось множество слухов и утечек, касающихся выпуска смартфона Nothing Phone (1). Дата его выхода на рынок пока не объявлена, однако новый тизер от бренда намекнул на это.





В официальном Twitter-аккаунте появилась короткая запись — просто «На этой неделе». Предполагается, что речь идёт о том, что на этой неделе компания назовёт уже конкретный день. Возможно, что новинку покажут вживую или раскроют какие-либо другие аспекты.

Ранее предполагалось, что смартфон выпустят во второй половине июля. Некоторые даже указывали на 21 июля. Помимо этого, в сеть уже попали характеристики будущего смартфона. Ему приписывают 6,55-дюймовый OLED-дисплей Full HD+. Смартфон будет работать под управлением ОС Nothing OS на базе Android 12.

Также предполагается, что он будет построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G (по другим данным — на Snapdragon 7 Gen 1), получит 8 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ флеш-памяти. Основная камера получит модули с разрешением 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная — 32 Мп. Предполагаемая ёмкость аккумулятора — 4500 мА•ч.

Разработкой смартфона занимается компания Nothing, которую создал один из учредителей OnePlus Карл Пей. К слову, в Google Play уже есть бета-версия Nothing Launcher.