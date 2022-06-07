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Точную дату выпуска смартфона Nothing Phone (1) могут назвать на этой неделе

Точную дату выпуска смартфона Nothing Phone (1) могут назвать на этой неделе

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За последние пару дней появилось множество слухов и утечек, касающихся выпуска смартфона Nothing Phone (1). Дата его выхода на рынок пока не объявлена, однако новый тизер от бренда намекнул на это.


В официальном Twitter-аккаунте появилась короткая запись — просто «На этой неделе». Предполагается, что речь идёт о том, что на этой неделе компания назовёт уже конкретный день. Возможно, что новинку покажут вживую или раскроют какие-либо другие аспекты.

Точную дату выпуска смартфона Nothing Phone (1) могут назвать на этой неделе

Ранее предполагалось, что смартфон выпустят во второй половине июля. Некоторые даже указывали на 21 июля. Помимо этого, в сеть уже попали характеристики будущего смартфона. Ему приписывают 6,55-дюймовый OLED-дисплей Full HD+. Смартфон будет работать под управлением ОС Nothing OS на базе Android 12.

Также предполагается, что он будет построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G (по другим данным — на Snapdragon 7 Gen 1), получит 8 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ флеш-памяти. Основная камера получит модули с разрешением 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная — 32 Мп. Предполагаемая ёмкость аккумулятора — 4500 мА•ч.

Разработкой смартфона занимается компания Nothing, которую создал один из учредителей OnePlus Карл Пей. К слову, в Google Play уже есть бета-версия Nothing Launcher.

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RusNewsToday24
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