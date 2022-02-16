Тобольским восьмиклассникам дали задачу на вычисление скорости остывания трупа

Ученикам восьмого класса одной из школ Тобольска дали задачи с непривычным содержанием: по условиям одной из них подросткам нужно было рассчитать скорость остывания трупа. О необычных заданиях рассказал РЕН ТВ.

Помимо этого восьмиклассникам предложили определить «Какое тело быстрее замерзает: трезвое или пьяное?», предварительно объяснив эффект, который оказывает алкоголь на сосуды.

Директор школы уверенно заявляет: все задания носили исключительно профориентационный характер. Кроме того, упражнения понравились детям, а их родители не были против. Однако по мнению заслуженного учителя России Александра Снегурова, задачи такого типа неуместны для школьников.

«Ясно, что на факультетах медицинского института, юридического института такие задачи оправданы. Но все-таки это уже специализация. Пока это дети 15 лет», — пояснил педагог.

Учитель также считает, что такого рода задания могут нанести несовершеннолетнему психологическую травму.





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