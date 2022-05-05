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    То ли умные часы «для профессионалов», то ли ультра-часы. Samsung готовит модель Galaxy Watch 5 Pro или Watch 5 Ultra

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    То ли умные часы «для профессионалов», то ли ультра-часы. Samsung готовит модель Galaxy Watch 5 Pro или Watch 5 Ultra

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    Похоже, Samsung действительно готовит «профессиональные» умные часы в рамках новой линейки. Ранее уже были слухи о выходе модели Galaxy Watch 5 Pro, теперь же они получили подтверждение. 


    В Сети засветились кодовые имена трёх новых умных часов компании: Heart-S, Heart-L и Heart-Pro. Предположительно, первые две относятся к обычным Galaxy Watch 5, только первая версия будет компактнее. А вот Heart-Pro вполне могут в итоге выйти на рынок под названием Galaxy Watch 5 Pro. Или Watch 5 Ultra, чтобы сохранить единство с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S. 

    Топовые часы, как ожидается, будут доступны в одном размере. Они должны получить намного более крупный аккумулятор, что может означать и более крупный экран, хотя это необязательно. Также были предположения, что только такие часы получат некие новые датчики, связанные с отслеживанием показателей здоровья, и таким образом Samsung разделит линейки.  

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