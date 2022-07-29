TNI: США разрабатывают систему защиты космических спутников от атак России и Китая

Россия и Китай каждый день атакуют американские спутники в космосе. Однако США готовят ответ, который может изменить расстановку сил, пишет TNI.
Речь идет о создании сети спутников, ролью которых является отслеживание и обнаружение гиперзвуковых ракет. По данным издания, Вашингтон уже выделил значительную сумму для этих разработок.
«Усилия по созданию Уровня отслеживания являются важным шагом на пути к созданию космической архитектуры национальной обороны», — заявил директор Space Development Agency (Агентство космического развития) Дерек Торнир.
Ранее появилась информация, что Россия разрабатывает новую баллистическую ракету с гиперзвуковым оснащением. Она предназначена для поражения крупных надводных целей, передает URA.RU.