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TNI: США разрабатывают систему защиты космических спутников от атак России и Китая

TNI: США разрабатывают систему защиты космических спутников от атак России и Китая
Roscosmos/via Globallookpress.com

Россия и Китай каждый день атакуют американские спутники в космосе. Однако США готовят ответ, который может изменить расстановку сил, пишет TNI.

Речь идет о создании сети спутников, ролью которых является отслеживание и обнаружение гиперзвуковых ракет. По данным издания, Вашингтон уже выделил значительную сумму для этих разработок.

«Усилия по созданию Уровня отслеживания являются важным шагом на пути к созданию космической архитектуры национальной обороны», — заявил директор Space Development Agency (Агентство космического развития) Дерек Торнир.

Ранее появилась информация, что Россия разрабатывает новую баллистическую ракету с гиперзвуковым оснащением. Она предназначена для поражения крупных надводных целей, передает URA.RU.

американские спутники гиперзвуковая ракета россия и китай
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