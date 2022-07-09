TMZ: После секс-скандалов Арми Хаммер устроился работать продавцом таймшеров на Каймановых островах

Арми Хаммер

Арми Хаммер, чья карьера в Голливуде пошла под откос после череды секс-скандалов, устроился работать продавцом таймшеров на Каймановых островах — об этом сообщает таблоид TMZ.

Ранее в сети появились слухи, что актер подрабатывает консьержем на местном курорте в отеле Morritt’s. Их спровоцировала публикация телепродюсера Муны Мире в твиттере. Она выложила флаер отеля с фотографией Хаммера и текстом: “Я ваш личный консьерж, и я здесь, чтобы помочь вам получить самое лучшее от вашего отпуска. С уважением, Арми”.

Позже выяснилось, что звезда фильмов “Агенты А.Н.К.Л” и “Назови меня своим именем” стал жертвой шутки. Один из сотрудников отеля признался, что создал поддельную брошюру и отправил ее в несколько номеров ради развлечения.

Однако журналисты TMZ заявляют, что Хаммер действительно работает на Каймановых островах, только не консьержем, а продавцом таймшеров. Издание опубликовало фотографии, на которых Арми общается с клиентами в своем офисе.

Напомним, что в январе 2021 года в соцсетях распространились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу и выпить ее кровь. Вскоре после этого несколько женщин обвинили Арми в жестоком обращении и изнасиловании. Актер все обвинения отверг, но тем не менее прошел курс по избавлению от проблем с наркотиками, алкоголем и сексом в одном из лечебных центров Флориды.