TMZ: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер официально поженились

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Кортни Кардашьян и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер узаконили отношения на тайной церемонии в Санта-Барбаре. Об этом сообщает TMZ.

На церемонии, по данным издания, присутствовали только самые близкие. Для официальной регистрации брака они выбрали классические образы — невеста появилась в белом платье с фатой, а жених — в черном смокинге. После церемонии муж и жена прокатились в автомобиле с надписью “Молодожены”.

Ранее пара уже сыграла свадьбу в Лас-Вегасе — после церемонии “Грэмми” Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер отправились в часовню, где их поженил двойник Элвиса Пресли. Юридический силы этот брак не имел. На свою первую “свадьбу” в Лас-Вегасе молодожены пришли в черных косухах.

Предложение своей возлюбленной Трэвис Баркер сделал в октябре 2021 года, а до этого они встречались девять месяцев.

Музыкант преподнес своей возлюбленной кольцо дизайнера Лоррейн Шварц, в создании которого сам принимал участие. В одном из недавних эпизодов реалити-шоу The Kardashians Кортни призналась, что случайно сломала кольцо, наступив на него. Однако позже кольцо, судя по всему, восстановили — звезда реалити-шоу уже выходила с ним в свет.