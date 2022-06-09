TMZ: Бритни Спирс выйдет замуж за Сэма Асгари уже сегодня

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Издание TMZ со ссылкой на свои источники сообщает, что свадьба Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари состоится уже сегодня. По данным источников, церемония будет очень скромной, на свадьбу пара пригласила всего 100 гостей.

На свадьбе будет присутствовать брат Бритни Спирс. Отца певицы, под опекой которого она находилась с 2008 по 2021 год, на свадьбу не пригласили. Среди гостей также нет матери и младшей сестры Джейми Линн, которых она обвиняла во лжи и спекуляции на ее имени.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы в 2016 году. В сентябре прошлого года Сэм Асгари сделал предложение певице, однако точную дату свадьбы они не называли. Позже Бритни Спирс встречалась с дизайнером Донателлой Версаче: поклонники певицы предположили, что они обсуждали свадебное платье Бритни.

Для Бритни Спирс этот брак будет третьим: она была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерлайном. Замуж за журналиста Джейсона Александра она вышла в 2004 году, однако через несколько дней брак был аннулирован. В том же году она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007 году. Для Сэма Асгари брак с певицей будет первым.

В апреле Бритни Спирс рассказала, что они с Асгари ждут своего первого общего ребенка, однако позже сообщила о выкидыше. У певицы уже есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна, у Сэма Асгари детей нет.

В 2021 году певица освободилась из-под опеки своего отца, под которой оказалась после нервного срыва. По словам Бритни, Джейми Спирс контролировал все личные дела и карьеру, а также финансы своей дочери. Кроме того, певица жаловалась, что родственники часто нарушали ее права, контролировали ее передвижения, заставляли работать во время болезни и запрещали ей иметь детей: Бритни насильно поставили спираль, чтобы она не могла забеременеть.