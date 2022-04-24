Тюменские врачи заявили о рождении двух детей с неизвестным полом

Врачи объяснили, что нарушение формирования пола и

гермафродитизма чаще всего возникает в результате мутации ряда генов. Данные

гены отвечают за закладку половых желез. В 2020 году случаев рождения детей с

неизвестным полом в Тюменской области зафиксировано не было, в 2019 году было

зарегистрировано три таких случая, подытожили специалисты.