Тюменские врачи заявили о рождении двух детей с неизвестным полом

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Департамент здравоохранения Тюменской области зафиксировал
два случая рождения детей с редким заболеванием — нарушением формирования пола.
По словам врачей, в 2020 году таких случаев зафиксировано не было.
Медицинские специалисты отметили, что нарушение формирования
пола — редкое заболевание, при котором наружные и внутренние половые органы не
соответствуют ни мужскому, ни женскому полу. Врачи могут провести хирургическую
коррекцию, однако для этого необходимо сдать анализ для установления
хромосомного набора, позволяющего определить пол человека.
«В ситуации, когда пол пациента неясен, ему ставится диагноз
«нарушение формирования пола». В 2021 году в Тюменской области родилось 2
ребенка с данным диагнозом», — приводит слова представителей депздрава издание
72.Ru.
Врачи объяснили, что нарушение формирования пола и
гермафродитизма чаще всего возникает в результате мутации ряда генов. Данные
гены отвечают за закладку половых желез. В 2020 году случаев рождения детей с
неизвестным полом в Тюменской области зафиксировано не было, в 2019 году было
зарегистрировано три таких случая, подытожили специалисты.