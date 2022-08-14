тираннозавры пожертвовали глазами ради мощных челюстей

Исследователи из Бирмингемского университета с помощью компьютерной реконструкции черепа динозавров показали, что крупные хищные виды вместе с мощными челюстями приобрели вытянутые глазницы необычной формы. Статья опубликована в журнале Communications Biology.





Компьютерное моделирование черепов около 500 разных динозавров, в том числе и тираннозавров, показало, что глазницы круглой формы вызывали бы высокое механическое напряжение в костях хищных динозавров при укусе. Сохранить стабильность черепа, приобретя мощные челюсти, животным позволила слегка вытянутая форма глазниц: эллиптическая, в виде замочной скважины или восьмерки. При этом глазное яблоко занимало лишь верхнюю часть глазницы. Это привело к уменьшению размера глаз относительно черепа. В противном случае глаза тираннозавра вырастали бы до 30 см в диаметре и весили бы почти 20 кг вместо предполагаемых 13 см и 2 кг.

Эта проблема, впрочем, актуальна лишь для хищных обладателей крупных черепов более метра в длину. У большинства травоядных видов и молодых хищных особей сохранилась круглая глазница.