Типичное ограбление «по-американски»: Ищенко развеял надежды Украины на помощь МВФ

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Очередной финансовый транш Украине от Международного
валютного фонда — отнюдь не повод для радости простых граждан страны, которых
фактически продолжают грабить, считает политолог Ростислав Ищенко, передает ФБА
«Экономика сегодня».
Экономические стремления Запада по поддержке Украины сводятся
к тому, чтобы не допустить ее дефолта. То есть международные организации
предоставляют Киеву все новые кредиты, чтобы он мог гасить старые, прибавляя к
кредитным средствам еще немного своих. Эти манипуляции производятся исключительно
в интересах «инвесторов».
«Если Украина объявит дефолт, то большое количество западных
программ помощи просто закроется, потому что инвесторы перестанут работать не
только с этой страной, но и с теми, кто в нее вкладывает, так как это
гарантированная потеря денег. А сейчас инвесторы считают, что, пока США, МВФ и
Европа удерживают Украину от дефолта, их деньги будут возвращены. Им все равно,
кто заплатит, МВФ, или налогоплательщики в ЕС и Америке. Главное, чтобы они все
вернули, взяв кредит», — пояснил политолог.
Каждый новый транш от МВФ, США или Евросоюза фактически
является ограблением простых украинцев, которые потом вынуждены отдавать долг с
процентами. Эту схему давным-давно придумали американцы и до сих пор применяют
на политически слабых государствах.
«Тот же МВФ и остальные кредиторы уже заработали на Украине
значительно больше, чем вложили. То, что он сейчас получает — это чистая
прибыль, годами, десятилетиями. При этом еще и госдолг Украины растет. Это
стандартная схема финансового ограбления, которая используется США и их
партнерами на протяжении десятилетий, постоянно совершенствуясь», — констатировал
Ищенко.
Ранее Украина
запросила у МВФ и стран «Большой семерки» 50 млрд долларов.