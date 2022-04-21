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    Типичное ограбление «по-американски»: Ищенко развеял надежды Украины на помощь МВФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Типичное ограбление «по-американски»: Ищенко развеял надежды Украины на помощь МВФ

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    globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

    Очередной финансовый транш Украине от Международного
    валютного фонда — отнюдь не повод для радости простых граждан страны, которых
    фактически продолжают грабить, считает политолог Ростислав Ищенко, передает ФБА
    «Экономика сегодня».

    Экономические стремления Запада по поддержке Украины сводятся
    к тому, чтобы не допустить ее дефолта. То есть международные организации
    предоставляют Киеву все новые кредиты, чтобы он мог гасить старые, прибавляя к
    кредитным средствам еще немного своих. Эти манипуляции производятся исключительно
    в интересах «инвесторов».

    «Если Украина объявит дефолт, то большое количество западных
    программ помощи просто закроется, потому что инвесторы перестанут работать не
    только с этой страной, но и с теми, кто в нее вкладывает, так как это
    гарантированная потеря денег. А сейчас инвесторы считают, что, пока США, МВФ и
    Европа удерживают Украину от дефолта, их деньги будут возвращены. Им все равно,
    кто заплатит, МВФ, или налогоплательщики в ЕС и Америке. Главное, чтобы они все
    вернули, взяв кредит», — пояснил политолог.

    Типичное ограбление «по-американски»: Ищенко развеял надежды Украины на помощь МВФ
    prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov

    Каждый новый транш от МВФ, США или Евросоюза фактически
    является ограблением простых украинцев, которые потом вынуждены отдавать долг с
    процентами. Эту схему давным-давно придумали американцы и до сих пор применяют
    на политически слабых государствах.

    «Тот же МВФ и остальные кредиторы уже заработали на Украине
    значительно больше, чем вложили. То, что он сейчас получает — это чистая
    прибыль, годами, десятилетиями. При этом еще и госдолг Украины растет. Это
    стандартная схема финансового ограбления, которая используется США и их
    партнерами на протяжении десятилетий, постоянно совершенствуясь», — констатировал
    Ищенко.

    Ранее Украина
    запросила у МВФ и стран «Большой семерки» 50 млрд долларов.

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