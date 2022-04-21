Типичное ограбление «по-американски»: Ищенко развеял надежды Украины на помощь МВФ

«Если Украина объявит дефолт, то большое количество западных

программ помощи просто закроется, потому что инвесторы перестанут работать не

только с этой страной, но и с теми, кто в нее вкладывает, так как это

гарантированная потеря денег. А сейчас инвесторы считают, что, пока США, МВФ и

Европа удерживают Украину от дефолта, их деньги будут возвращены. Им все равно,

кто заплатит, МВФ, или налогоплательщики в ЕС и Америке. Главное, чтобы они все

вернули, взяв кредит», — пояснил политолог.