Тип фигуры «треугольник»: как одеваться, чтобы выглядеть стильно

Тип фигуры «треугольник» отличается определенными особенностями: широкими бедрами и узкими плечами. Женщины с «грушевидным» телосложением имеют, как правило, тонкую талию и небольшую грудь.

К сожалению, обладательницы данного типа фигуры часто сталкиваются с различными проблемами при выборе одежды. Так как основная их задача — подобрать правильно наряд. Ведь фигура должна выглядеть пропорционально.

© Depositphotos

Тип фигуры «треугольник»: что носить

Женщинам с «грушевидным» телосложением, как у известной артистки Дженнифер Лопес, следует тщательно подбирать одежду. Главное — всегда стараться расширить линию плеч. Так как тогда наряд будет непременно выигрышным.

Платья

При выборе этого элемента гардероба обладательницы такого типа фигуры, как «треугольник» должны отдавать предпочтения платьям с объемными рукавами и ассиметричными вырезами. Именно такие детали смогут акцентировать внимание на линии плеч. К тому же желательно, чтобы низ платья был расширенным. Такой фасон позволит немножко скрыть широкие бедра. Но при этом сам образ будет блестящим.

Брюки

Многие уверенны, что с данным типом фигуры, брюки лучше не надевать. А вот и неправда. Этот элемент гардероба может прекрасно подчеркнуть фигуру. Нужно лишь обратить внимание на несколько деталей. Ведь брюки и джинсы должны быть прямые, а также с высокой посадкой. Желательно, чтобы они были хотя бы на тон темнее или же просто не светлее верха.

Купальник

При выборе купальника следует обратить внимание на модели, в которых верх с широко расставленными бретелями, а низ с высокой посадкой. Именно такой пляжный наряд будет выглядеть максимально красиво на женщинах с «грушевидным» типом фигуры.

Аксессуары

Шарфы и платки — это незаменимые друзья, если вы хотите привлечь внимание к линии плеч. Такие аксессуары смогут отлично дополнить немало образов, а также сделают фигуру более пропорциональной. Что касается сумок, то лучше всего приобретать их с короткими ремешками. Так как тогда низ этого аксессуара не будет заканчиваться возле бедер, акцентируя на них дополнительное внимание.

Следуя этим рекомендациям по подбору гардероба, можно не беспокоиться, что какой-то из ваших образов будет неудачным. Ведь главное — помнить о самых важных правилах при покупке одежды, тогда вы всегда будете выглядеть очень стильно!

The post Тип фигуры «треугольник»: как одеваться, чтобы выглядеть стильно appeared first on Со Вкусом.





Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

загрузка...