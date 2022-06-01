«Тинькофф» взвинтил комиссию за SWIFT-переводы после новостей об отключении Сбера от этой системы

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



На официальном сайте банка «Тинькофф» опубликована информация о том, что с 6 июня «Тинькофф» меняет правила SWIFT-переводов в долларах США и фунтах стерлингов.

Для клиентов с подпиской Tinkoff Premium или Tinkoff Private комиссия составит 0,5% от суммы перевода, минимальная комиссия будет составлять 15 долларов или 15 фунтов стерлингов. Максимальная комиссия — 100 долларов или 100 евро. Ранее комиссия с данного типа клиентов не взималась.





Клиенты без подписок или с подпиской Tinkoff Pro заплатят комиссию в размере 1% от суммы перевода, минимальная комиссия составит 30 долларов или 30 фунтов стерлингов, а максимальная — 200 долларов или 200 фунтов стерлингов. Ранее была установлена фиксированная комиссия — 15 долларов или 10 фунтов стерлингов.

В банке объявили увеличение комиссии тем, что процесс SWIFT-переводов становится сложнее и требует от банка множества новых процедур. Как мы уже сообщали, страны Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России, который предполагает отключение Сбербанка от SWIFT. В банке заверили, что это не скажется на международных расчётах.

Сегодня стало известно, что приложение «Тинькофф» работало со сбоями, которые уже были исправлены.