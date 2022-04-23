«Тинькофф» сильно урезал кешбэк. Новое название банка утекло до анонса

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Во вчерашней новости о том, что «Тинькофф» официально сообщил о своём решении сменить бренд, мы упоминали, что некоторые пользователи начали получать сообщения о снижении кешбэка. Теперь iXBT.com может подтвердить, что это действительно так.





В сообщении от банка «Тинькофф» пользователей оповестили о том, что новые правила в системе начисления кешбэка будут действовать до 31 августа.

ЦБ ограничил размер комиссии, которую мы получаем от торговых организаций и из которой выплачиваем вам кэшбэк. Поэтому мы вынуждены временно внести изменения в условия начисления — до 31 августа кешбэк за некоторые покупки снизится в 2 раза. Изменения касаются только тех категорий покупок (МСС кодов), которые входят в список ЦБ.

«Тинькофф»

Также сообщается, что процент по категориям повышенного кешбэка и акционным начислениям не изменится.

Кроме того, стало известно возможное новое название банка. «Тинькофф» могут переименовать в AI Bank. На это указывает поданная в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявка с узнаваемым логотипом банка.





«Тинькофф» вчера заявил, что проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда уже в этом году, а также добавили, что «компания давно готовилась к этому шагу, но последние события сделали это решение ещё более актуальным».

Утром мы сообщали, что Олег Тиньков продаёт свою долю в «Тинькофф».