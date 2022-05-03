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    «Тинькофф» прокомментировал слова Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Тинькофф» прокомментировал слова Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России

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    Пресс-служба банка «Тинькофф» прокомментировала заявление Олега Тинькова о том, что он намерен забрать этот бренд с собой из России. Комментарий получился коротким и предельно понятным.

    «Тинькофф Банку» принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф».

    Пару часов назад Олег Тиньков опубликовал заявление, в котором он попрощался с Россией и банком «Тинькофф». Он также отметил, что забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат его семье.


    Пару дней назад стало известно, что группа «Интеррос» Владимира Потанина выкупила у Олега Тинькова его долю в TCS Group Holding, при этом сам бизнесмен заявил, что ему угрожали и заставили продать долю за копейки.

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