«Тинькофф» прокомментировал слова Олега Тинькова о намерении забрать бренд из России

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Пресс-служба банка «Тинькофф» прокомментировала заявление Олега Тинькова о том, что он намерен забрать этот бренд с собой из России. Комментарий получился коротким и предельно понятным.

«Тинькофф Банку» принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф».

Пару часов назад Олег Тиньков опубликовал заявление, в котором он попрощался с Россией и банком «Тинькофф». Он также отметил, что забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат его семье.





Пару дней назад стало известно, что группа «Интеррос» Владимира Потанина выкупила у Олега Тинькова его долю в TCS Group Holding, при этом сам бизнесмен заявил, что ему угрожали и заставили продать долю за копейки.