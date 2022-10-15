«Тинькофф» опроверг информацию о запрете использовать приложение банка за границей

«Тинькофф банк» опроверг информацию о запрете использования сервисов банка клиентам, которые находятся не в России. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.





«В нескольких Telegram-каналах появились фейки, что мы якобы запретили пользоваться приложением “Тинькофф” клиентам, которые находятся не в России. Это неправда», — сказали в кредитной организации.

Банк отметил, что в пятницу по техническим причинам часть клиентов вне России действительно столкнулась со сложностями в работе с приложением. Этим клиентам банк порекомендовал войти в приложение, переключившись на российский IP-адрес. Однако это временная рекомендация, пока «Тинькофф» не устранит полностью все неполадки.

Ранее часть клиентов «Тинькофф», которые находятся за границей, сообщали о трудностях при использовании приложения банка. Банк подтвердил эту информацию, назвав причиной возникших трудностей — использование IP-адресов вне российской юрисдикции.