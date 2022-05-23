«Тинькофф» начал оформлять рассрочки клиентам без их ведома

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Сразу несколько источников подтвердили, что «Тинькофф Банк» начал автоматически оформлять рассрочки после просмотра сторис в приложении банка.

Да, решение о рассрочке принимается случайным образом на основании просмотра клиентом рекламных публикаций банка в социальных сетях. После требования отключить рассрочку банк пообещал рассмотреть заявку в течение 7 дней.





Ниже представлен официальный комментарий «Тинькофф Банка»:

Здравствуйте. Сейчас и правда для активации рассрочки достаточно просмотреть спецпредложение. В этом нет никакой ошибки. Подскажите в лс контактный номер, пожалуйста. Постараемся ускорить процесс отключения действующей рассрочки и отключения автоматической активации спецпредложений.

Сегодня мы сообщали, что «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay, похожий на Apple Pay и Google Pay. Изначально будут доступны платежи на сайтах и в мобильных приложениях, платежи в розничных магазинах добавят чуть позже.