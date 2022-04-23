“Тинькофф Банк” сменит название, дистанцируясь от имени своего основателя

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Олег Тиньков

В 2022 году “Тинькофф Банк” проведет ребрендинг — об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным,

— объяснились перед клиентами представители банка, очевидно, намекая на недавнее резонансное заявление Олега Тинькова.

Напомним, что на днях предприниматель выступил с резкой критикой военной спецоперации на Украине, назвав всех, кто ее поддерживает, “дебилами”. В банке отказались комментировать слова бизнесмена, однако отметили, что он уже “много лет не является лицом, принимающим решения” в компаниях группы Тинькофф.

Олег Тиньков — один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет,

— заявили представители банка, подчеркнув, что “в любой ситуации клиент важнее дискуссий”.

Тем не менее сложившаяся ситуации, по всей видимости, повлияла на решение финансовой организации дистанцироваться от имени своего основателя.

Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл “именного” бренда. <…> За 15 лет выросли поколения клиентов, для которых Тинькофф — это в первую очередь имя самого удобного и любимого финансового сервиса. Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом,

— объявили в компании.

Команда банка пожелала Олегу Тинькову “удачи и скорейшего выздоровления” — в 2020 году бизнесмен сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

Олег Тиньков с женой

Олег Тиньков осудил военную спецоперацию на Украине одним из первых среди медиаперсон, еще в феврале. Однако месяц спустя Великобритания все же внесла его в санкционный список. Часть ограничений, впрочем, позже была снята — Тинькову разрешили въезд в страну, а его частному транспорту больше не грозит арест.