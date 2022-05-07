«Тинькофф банк» приостановил SWIFT-переводы в евро

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«Тинькофф банк» приостановил переводы по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков их прохождения, о чем заявила пресс-служба банка «Интерфаксу».

Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Рекомендуем вам делать переводы со счета в долларах.

«Тинькофф банк»

В банке отметили, что SWIFT-переводы в евро приостановлены «из-за перегрузки системы и увеличения сроков ожидания». В данный момент система SWIFT является основным способом перевода средств. Перевести деньги из другой страны в российский банк можно двумя способами – через SWIFT и с карты на карту, но последний способ работает только из Белоруссии с карты платежной системы «Белкарт» и из Армении с карты платежной системы «АрКа».





Переводы на карты Visa и Mastercard иностранных банков не проводятся. Можно перевести средства на карты «Мир» Национального банка республики Южная Осетия; «Элкарт» (Киргизия); «Белкарт» (Белоруссия); «АПРА» (Абхазия); «АрКа» (Армения), «Корти Милли» и Express Pay (Таджикистан). При этом для граждан РФ сейчас действуют ограничения на переводы средств на счета в иностранных банках. Речь идёт о сумме в $10 тыс. (или эквивалент в иностранной валюте) в месяц.

Недавно Олег Тиньков опубликовал заявление, в котором он попрощался с Россией и банком «Тинькофф». Он также отметил, что забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат его семье. После чего «Тинькофф» прокомментировал заявление Олега Тинькова, отметив, что «Тинькофф Банку» принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф». Затем выяснилось, что банк является лицензиатом, то есть имеет право использования товарных знаков до определённого времени.