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    «Тинькофф Банк» назвал заявления Олега Тинькова по Украине его «личным мнением»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Тинькофф Банк» назвал заявления Олега Тинькова по Украине его «личным мнением»

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    globallookpress/Aleksey Bychkov

    Представители «Тинькофф-банка» заявили, что Олег Тиньков уже много лет не
    является «принимающим решения» лицом в компаниях группы Тинькофф.
    Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале
    банка.

    Тиньков остается одним
    из 20 миллионов клиентов организации. В компании отметили, что не могут и не
    будут комментировать его «личное мнение».

    «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим
    решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в
    России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — уточнили в
    «Тинькофф-банке».

    Основатель компании ранее оскорбительно высказался по поводу россиян, которые
    публично поддерживают спецоперацию на Украине. Кроме того, он критично
    высказался о ситуации в самой России.

    Предприниматель сообщил
    в соцсетях, что фонд его семьи рассматривает возможности помочь беженцам с
    Украины в Италии и раненным россиянам. Сам предприниматель в настоящее время проходит
    лечение от лейкемии в Лондоне

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