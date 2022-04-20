«Тинькофф Банк» назвал заявления Олега Тинькова по Украине его «личным мнением»

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Представители «Тинькофф-банка» заявили, что Олег Тиньков уже много лет не
является «принимающим решения» лицом в компаниях группы Тинькофф.
Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале
банка.
Тиньков остается одним
из 20 миллионов клиентов организации. В компании отметили, что не могут и не
будут комментировать его «личное мнение».
«Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим
решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в
России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — уточнили в
«Тинькофф-банке».
Основатель компании ранее оскорбительно высказался по поводу россиян, которые
публично поддерживают спецоперацию на Украине. Кроме того, он критично
высказался о ситуации в самой России.
Предприниматель сообщил
в соцсетях, что фонд его семьи рассматривает возможности помочь беженцам с
Украины в Италии и раненным россиянам. Сам предприниматель в настоящее время проходит
лечение от лейкемии в Лондоне