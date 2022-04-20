«Тинькофф Банк» назвал заявления Олега Тинькова по Украине его «личным мнением»

«Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим

решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в

России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — уточнили в

«Тинькофф-банке».