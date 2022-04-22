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    Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время в Венеции

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    Звездные пары





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    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    Венсан Кассель и Тина Кунаки проводят время в Венеции. В Италию супруги прибыли на 59-ю Венецианскую биеннале современного искусства. Спонсором Итальянского павильона стал бренд Valentino, с которым давно сотрудничает Кунаки. Венсан Кассель и Тина Кунаки прогулялись по улицам Венеции и прокатились на речном трамвае по каналам, а после отправились на вечеринку.

    Венсан Кассель и Тина Кунаки
    Венсан Кассель и Тина Кунаки

    В инстаграме* модель опубликовала фотографии с вечеринки, где она отдыхает вместе с мужем и друзьями. Среди них можно заметить и дизайнера Амину Муадди, которую недавно обвиняли в “расставании” Рианны и A$AP Rocky — якобы рэпер изменил беременной возлюбленной с Аминой (позже Амина опровергла эти слухи).

    На фотографиях с этой вечеринки Тина Кунаки и Венсан Кассель обнимаются и целуются прямо посреди танцпола.

    Тина Кунаки и Венсан Кассель
    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    Тина Кунаки и Амина Муадди
    Тина Кунаки и Амина Муадди

    Тина Кунаки
    Тина Кунаки

    Вчера пара успела побывать и на другой вечеринке, где модель появилась в красном мини-платье от Valentino с открытыми плечами и объемными рукавами.

    Тина Кунаки
    Тина Кунаки

    Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году, в 2019 году у них родилась дочь Амазони. Тина сблизилась и с дочерьми Венсана Касселя от брака с Моникой Беллуччи — Девой и Леони. В начале апреля Кунаки отметила 25-летие и поделилась в соцсетях фотографиями, на которых танцует вместе с Девой. У девушек небольшая разница в возрасте — всего семь лет. Кроме того, обе они работают моделями.

    * Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


    Фото
    IPA/Sipa USA/East News


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