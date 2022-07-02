Тина Кароль строит козни Лободе, пытаясь устранить певицу и занять ее место

Украинские артисты продолжают строить козни друг другу. Так, совсем недавно певица Анастасия Приходько высказалась с критикой в адрес Потапа, а сейчас Тина Кароль начала придумывать план по устранению своей соперницы по сцене Светланы Лободы, передает «СтарХит».
Украинская журналистка Полина Неня решила разобраться в распрях звезд. По мнению Нени, Тина Кароль всеми силами пытается убрать Лободу со сцены и занять ее место. Журналистка заявила, что за подобными действиями очень неприятно наблюдать.
«Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку на Украине. Дорогие коллеги, с 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренни, недостаточно достойные», — высказалась Полина в своем личном блоге.
Отмечается, что после данного поста Светлана Лобода высказала слова благодарности журналистке за поддержку. Исполнительница подчеркнула, что всегда уважала и любила смелых людей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека.