Тина Кароль строит козни Лободе, пытаясь устранить певицу и занять ее место

Украинские артисты продолжают строить козни друг другу. Так, совсем недавно певица Анастасия Приходько высказалась с критикой в адрес Потапа, а сейчас Тина Кароль начала придумывать план по устранению своей соперницы по сцене Светланы Лободы, передает «СтарХит».