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Тина Кароль строит козни Лободе, пытаясь устранить певицу и занять ее место

Тина Кароль строит козни Лободе, пытаясь устранить певицу и занять ее место
wikipedia.org / Владимир К. К / CC BY-SA 2.0

Украинские артисты продолжают строить козни друг другу. Так, совсем недавно певица Анастасия Приходько высказалась с критикой в адрес Потапа, а сейчас Тина Кароль начала придумывать план по устранению своей соперницы по сцене Светланы Лободы, передает «СтарХит».

Украинская журналистка Полина Неня решила разобраться в распрях звезд. По мнению Нени, Тина Кароль всеми силами пытается убрать Лободу со сцены и занять ее место. Журналистка заявила, что за подобными действиями очень неприятно наблюдать. 

«Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную, талантливую артистку на Украине. Дорогие коллеги, с 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренни, недостаточно достойные», — высказалась Полина в своем личном блоге.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что после данного поста Светлана Лобода высказала слова благодарности журналистке за поддержку. Исполнительница подчеркнула, что всегда уважала и любила смелых людей.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека.

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