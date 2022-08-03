Тина Канделаки сделала смелое заявление об Ирине Винер

«Я не побоюсь сказать, что таких, как Ирина Александровна, нет ни в одной другой стране мира. Ирина Винер-Усманова — это железный характер, умноженный на ежедневную работу без пауз. Талант, сплетенный с сумасшедшей волей к тому, чтобы быть безоговорочно лучшей в своем деле. С днем рождения и новых достижений, список которых не посмеет закончиться никогда», — написала журналистка в своем Telegram-канале.