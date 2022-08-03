Тина Канделаки сделала смелое заявление об Ирине Винер

Российская журналистка Тина Канделаки сделала смелое заявление о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер, поздравив ее с днем рождения необычным способом.
Телеведущая объяснила, кем заслуженный работник физической культуры РФ является на самом деле, написав в поздравлении, что таких людей, как она, по заслугам перед отечественным и мировым спортом в мире больше нет.
«Я не побоюсь сказать, что таких, как Ирина Александровна, нет ни в одной другой стране мира. Ирина Винер-Усманова — это железный характер, умноженный на ежедневную работу без пауз. Талант, сплетенный с сумасшедшей волей к тому, чтобы быть безоговорочно лучшей в своем деле. С днем рождения и новых достижений, список которых не посмеет закончиться никогда», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
И с этим, действительно, не поспоришь — как спортивный наставник Ирина Винер подготовила целый ряд известнейших гимнасток: серебряную медалистку XXVI Олимпиады Я. Батыршину; победительницу XXVII Олимпиады Ю. Барсукову; бронзовую медалистку XXVII Олимпиады и победительницу XXVIII Олимпиады А. Кабаеву и многих других.