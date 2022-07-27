Тина Канделаки с иронией объяснила, почему группе «Руки Вверх!» запретили въезд в Эстонию

Известная телеведущая Тина Канделаки в ироничной форме прокомментировала новость о запрете на въезд группы «Руки вверх» в Эстонию на пять лет. Об этом знаменитость написала в своем Telegram-канале.
«Ну, тут все просто. Эстонцам еще с Великой Отечественной словосочетание «Руки вверх!», ну или «Хенде хох!», не нравится», — написала Канделаки.
Стоит отметить, что во время Великой Отечественной войны Эстония была оккупирована Германией.
Сам солист группы Сергей Жуков, комментируя решение властей Эстонии отметил, что не понимает, почему музыкальному коллективу был запрещен въезд на территорию государства.