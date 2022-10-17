Тина Канделаки раскрыла причину конфликта с Ксенией Собчак

Телеведущая Тина Канделаки раскрыла истинные причины конфликта с бывшей подругой Ксенией Собчак.
Многие были удивлены, когда подруги Канделаки и Собчак резко прекратили общаться и появляться на публике вместе. Очень долго причина конфликта была неизвестной, однако недавно в YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Канделаки призналась, какая кошка пробежала между приятельницами. По словам телеведущей, Ксения Собчак просто приревновала к ней своего возлюбленного Сергея Капкова.
«Какой-то был праздник, я увидела Сережу, мы с ним пересеклись. И мы сидим разговариваем про футбол, на телефоны не отвлекаемся, и потом мне приходит реально вот такая СМС по поводу Сережи, что я себя очень некрасиво веду и что-то “мучу” с Сергеем Капковым», — откровенно рассказала Канделаки.
Ранее стало известно, что полиция направила в СК РФ материалы, доказывающие распространение Ксенией Собчак фейков о государственной власти. В МВД попросили возбудить уголовное дело в отношении журналистки.