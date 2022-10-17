Тина Канделаки раскрыла причину конфликта с Ксенией Собчак

«Какой-то был праздник, я увидела Сережу, мы с ним пересеклись. И мы сидим разговариваем про футбол, на телефоны не отвлекаемся, и потом мне приходит реально вот такая СМС по поводу Сережи, что я себя очень некрасиво веду и что-то “мучу” с Сергеем Капковым», — откровенно рассказала Канделаки.