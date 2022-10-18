Тина Канделаки о введенных против нее санкциях Канады: “Родину я поддерживаю, как любой нормальный гражданин, не более того”

Тина Канделаки

Медиаменеджер и заместитель генерального директора “Газпром-медиа” Тина Канделаки высказалась о введенных в отношении нее санкциях Канады и заявила, что удивлена этому. По словам Канделаки, она “не участвует в политической дискуссии”. Я не прихожу в политические передачи, вы меня не видите у Соловьева, я не выступаю с заявлениями. Родину я поддерживаю, как и любой нормальный гражданин. Не более того, — написала она в своем телеграм-канале. Но меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды. Если это так, пожалуй, мне надо активнее включаться в политику, потому что западные партнеры, как я вижу, меня отдельно выделяют, замечают, награждают.

Высказывание Тины прокомментировали в соцсетях, напомнив телеведущей об участии в патриотическом собрании: Конечно, Тина, любой нормальный гражданин выступает в Лужниках на патриотическом собрании. Странно, конечно, вот родина поддерживает Тину куда более, чем любого нормального гражданина, — пишет телеграм-канал “Героиня Татлера”.

Под санкции Канады также попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, экс-министр культуры Владимир Мединский, телеведущие Наиля Аскер-заде и Михаил Леонтьев, главред “Московского комсомольца” Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

Сергей Безруков также прокомментировал санкции в инстаграме*. Актер, который сегодня отмечает 49-летие, поблагодарил Канаду за то, что “не забыли и подготовились”.

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